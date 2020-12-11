Почти 27 тысяч человек выздоровели от Covid-19 на Ставрополье

Снято с медицинского наблюдения 96412 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Лаборатории Ставрополья за сутки провели 6927 тестов методом ПЦР на выявление новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выполнено 968339 исследований. В среднем за последнюю неделю делается 5556 теста в день. Охват тестированием на сегодня составляет 199 человек на 100 тысяч населения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 235 жителей края.

Заболевание в установленном порядке за весь период диагностировано у 30262 человек, в том числе у 2783 детей, из которых уже выздоровели 2529. Всего болезнь победили 26874 человека, выписан накануне 181. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Лечение в стационаре получают 1873 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. В тяжелом состоянии 312, из них 42 поддерживаются аппаратами ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести – 1069.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Под медицинским наблюдением находятся 11693 человека.

Прошли карантинные мероприятия 96412 ставропольчан. Напомним, что за весь период пандемии скончались 615 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Сейчас в больницах края развернуто задействовано 3900 инфекционных коек. Они свободны на 22%. Из 381 реанимационной койки, оснащенной аппаратами искусственной вентиляции легких, так же не заняты 18%.

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