В Дагестане избран новый премьер-министр

Абдулпатах Амирханов. Фото: пресс-служба главы и правительства РД

Народное собрание Дагестана утвердило предложенную на пост врио главы правительства кандидатуру. Новым премьер-министром республики стал Абдулпатах Амирханов.

Отметим, что на сессии присутствовало 78 депутатов из 90. Они единогласно поддержали кандидатуру премьера, предложенную врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. 78 из 78 проголосовали «за».

В своей речи Амирханов отметил, что его приоритетными задачами станет повышение уровня жизни дагестанцев, создания комфортных условий для проживания и, в первую очередь, обеспечение их здоровья.

– Сейчас нам необходимо определить важнейшие задачи на ближайшие 2-3 года, решение которых поможет улучшить жизнь граждан республики и обеспечить устойчивый экономический рост. На этих задачах и будет сфокусирована наша деятельность. Отмечу, что ситуация с пандемией выявила слабые стороны нашей системы здравоохранения. В ближайшее время нужно решить задачи, связанные с сокращением сроков получения результатов исследований на коронавирус, обеспечения достаточного количества лекарств в аптеках, доведения необходимых лекарственных препаратов до находящихся на амбулаторном лечении, создания единого кол-центра для информирования граждан по всем вопросам, связанным с этой болезнью, – заявил Амирханов.