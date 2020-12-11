Владимир Путин назначил на Ставрополье новых судей

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: Юрий Трушкин и Роман Островерхов Фото: Павел АВЕРИН

Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 10 декабря.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: Трушкин Юрий Александрович – судья Ставропольского краевого суда. А также судья Ленинского районного суда Ставрополя - Островерхов Роман Александрович.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что президент России Владимир Путин 10 декабря попросил федеральную службу безопасности и министерство внутренних дел России найти ставропольскую пенсионерку Наталью Донскову.

Дело в том, что 97-летняя жительница нашего края в рамках акции «Елка желаний» загадала необычное желание - поговорить с Путиным по телефону. Президент России отреагировал положительно на эту просьбу.