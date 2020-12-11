Стали известны подробности взрыва в Карачаево-Черкесии

НАК прокомментировал ЧП, случившееся в селе Учкекен Карачаево-Черкесии. Смертник устроил самоподрыв во время задержания.

Инцидент произошел около 12 часов. Неизвестный мужчина пытался прорваться на территорию, где "проводились оперативно-розыскные мероприятия". Сотрудники остановили его, и тот устроил самоподрыв. Пострадали шесть силовиков, всем им оказывается медицинская помощь. Неизвестный нападавший погиб.

Фото с места ЧП: соцсети

- Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается личность преступника, - сказано в сообщении.

Источник "КП" уточнил, что к месту тот приехал на незарегистрированной машине. А бомбу он сделал самостоятельно. Кроме того, сообщалось, что утром около отдела с разницей в 8 минут были слышны два взрыва.