Гиперборейский Новый год стал серебряным призером национальной премии

Потомственный шаман предлагает гостям праздника принять участие в древних обрядах.

Культурно-исторический проект «Ковдор - столица Гипербореи» стал серебряным призером Национальной премии Russian Event Awards 2020. В девятый раз премию вручали в Екатеринбурге, где около 400 проектов из России и зарубежья соревновались за звание лучшей работы в сфере событийного туризма в регионах РФ.

Гиперборейский Новый год стал вторым в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление среди городов с населением до 100 000 человек». Этот необычный праздник - часть масштабного культурно-исторического проекта «Ковдор - столица Гипербореи».

Уже третий год он реализуется местными активистами и властями в небольшом заполярном городе Ковдор Мурманской области. В числе активистов есть и сотрудники горно-обогатительного комбината, входящего в холдинг «ЕвроХим», компания тоже оказывает поддержку местной инициативе.

Проект стал не просто красивой историей, за короткий период его существования Ковдор посетили многочисленные журналисты, историки, российские и иностранные путешественники, что означает, что главная цель проекта достигнута - туристическая отрасль заполярного города получила развитие, а вместе с ней развивается и социально-экономическая жизнь Мурманской области.

Но вернемся к яркому, овеянному загадками и тайнами, Гиперборейскому Новому году. История праздника берет свое начало из древней легенды о великом змее Куввте - символе вечности, который просыпается 22 декабря - в самую длинную ночь в году и несет дарить людям добро и свет.

Интерактивное шоу под открытым небом захватывает каждого, и здесь уже не удается быть просто зрителем - гости становятся активными участниками уникального действа: потомственный шаман предлагает испытать на себе обряды, можно прикоснуться к пирамиде Очищения и камню Желаний. И, конечно же, гиперборейцы предлагают прокатиться на собачьих упряжках, лыжах, сноуборде. Гостями праздника из года в год становятся жители Москвы, Северного Кавказа, Казахстана, Туапсе, Санкт-Петербурга, Волгограда.

В 2019 году мероприятие посетила делегация из Невинномысска в составе представителей администрации города, «Невинномысского Азота» и профсоюзного комитета предприятия. Невинномысск, к слову, с 2019 года является ментором трех моногородов, среди которых и Ковдор. Показали невинномысцам и новые инфраструктурные объекты, которые появились в Ковдоре благодаря «Столице Гипербореи».

А глава Невинномысска Михаил Миненков, комментируя выход в этом году «Гиперборейского Нового года» в финал конкурса, отметил хороший потенциал проекта и его многогранность. Ранее культурно-исторический проект стал серебряным призером фестиваля «Silver Mercury-2019» и лауреатом национальной премии «Серебряный лучник».