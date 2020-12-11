Суд арестовал еще одного обвиняемого в убийстве главы ЦЭП Ингушетии

Басманный суд Москвы заочно арестовал Адама Белхароева. Его считают причастным к убийству главы ЦЭП Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Сейчас мужчина, судя по активности в социальных сетях, находится в США. После задержания или экстрадиции в Россию его отправят под стражу на два месяца.

Напомним, убийство Эльджаркиева произошло в ноябре 2019 года в Москве. Мужчину и его брата около жилого дома расстрелял киллер. Сейчас по делу проходит больше десятка человек. Их обвиняют преступлении, предусмотренном тремя статьями: "Террористический акт, повлекший смерть людей", "Организация террористического сообщества" и "Незаконное хранение и передача оружия".

Ранее "КП" со ссылкой на источник в следствии сообщала, что ключевым мотивом стала кровная месть. А все причастные к убийству состоят в секте "баталхаджинцев".

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