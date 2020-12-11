На Ставрополье выявили нарушение при ремонте дороги

В Кочубеевском районе выявили нарушение при выполнении муниципального контракта на ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Компания выиграла тендер на 97,3 млн рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Однако фирма нарушила правила проведения розыгрыша контракта. Она передала контракт субподрядчику - малому предпринимателю. По закону, такой участник реализации контракта должен выполнить 15% договора. А в случае с кочубеевским тендером субподрядчик сделал больше 50% - на 87,6 млн рублей.

- В отношении общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения указанное юридическое лицо привлечено к административной ответственности, - сказано в сообщении.