После самоподрыва в КЧР возбудили уголовное дело

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападение на районном отдел ФСБ в селе Учкекен. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств), - сказано в сообщении ведомства.

11 декабря около здания ФСБ мужчина взорвал бомбу на себе. Пострадали 6 силовик, их жизни ничего не угрожает.

Известно, что до этого на место произошли два взрыва, в результате которого никто не пострадал. В момент преступления там проходили следственные мероприятия. Личность смертники уже установлена.