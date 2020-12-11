Власти Кисловодска запретили массовую торговлю елками

Администрация Кисловодска запретила предпринимателям массово торговать живыми елками в городе. Об этом сказано в сообщении мэрии.

Решение о запрете приняли после голосования в социальных сетях. 85% опрошенных проголосовали за эту инициативу. Ее поддержал и мэр Александр Курбатов.

- Считаю, что это цивилизованный подход к сохранению живых хвойных растений. Практика искусственных украшений уже давно принята во всем мире, - написал он.

Поэтому елочных базаров в 2020 году не будет. Купить живую ель в Кисловодске можно только на Центральном рынке после 15 декабря.