Шесть человек скончались за сутки на Ставрополье от COVID-19

Число умерших в регионе достигло 621 Фото: Архив "КП"

На Ставрополье число выздоровевших от коронавируса и выписанных из-под меднаблюдения пациентов увеличилось еще на 239 человек и в целом превысило 27 тысяч.

Количество проводимых исследований на COVID-19 продолжает расти. На сегодня число сделанных тестов превысило 975 тысяч. Об этом сообщил глава края.

На Ставрополье за последние сутки скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом.

Число умерших в регионе достигло 621. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Эти цифры вновь говорят о том, как важно сегодня следовать мерам профилактики. Лучшей защитой от вируса все еще остаётся ответственное отношение к здоровью. Берегите себя и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболело 238 человек. Число зараженных достигло 30500.