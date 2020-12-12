В Ставрополе с 15 декабря будут работать елочные базары

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе С 15 декабря будут работать площадки по продаже хвойных деревьев. Их объединят красочное оформление, вывески с адресом торгующей организации и режимом работы, а также все необходимые атрибуты цивилизованной торговли: договор на право размещения, счет-фактура, прейскурант, измерительное оборудование для определения высоты деревьев и упаковочный материал.

Ели, сосны и пихты приедут из Ульяновской, Кировской, Пензенской областей, Пермского края и Башкирии. Кроме того, планируется широкий ассортимент элитных сортов из Дании такие как пихта Нордмана, пихта Фрейзера, ель голубая и т.д.

Покупателей просят использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Адреса площадок: ул. Октябрьская, 235, пер. Макарова, 12/1, ул. Серова, 466, ул. Пригородная, 215/1; ул. Ленина, 108, ул. Южная, 108; ул. 50 лет ВЛКСМ, 58/1, ул. Доваторцев, 35/1, ул. Шеболдаева, 3/5, ул. Доваторцев, 41, ул. Шпаковская, 1 а;

просп. Кулакова, 17 а, просп. Юности, 30 ул. Бруснева, 19/1, просп. Кулакова, 27/2, ул. Васильева, 29; ул. Ленина, 474, ул. Мира, 450. Елочные базары проработают в краевом центре до 31 декабря.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Ставрополя ветеран труда Галина Чернова подарила городу живую ель. Дерево украсит еплощадь генерала Ермолова у здания цирка Ставрополя. Скоро елочку нарядят игрушками и мишурой.