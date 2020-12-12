На Ставрополье школы с 21 декабря переводят на дистанционное обучение

Ограничительная мера вводится на следующие периоды: для учащихся 1-4 классов – с 21 по 30 декабря 2020 года; для учащихся 5-11 классов – с 14 по 30 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ставрополья подписал постановление о введении режима дистанционного обучения в школах 8 городов края. Эта ограничительная мера необходима для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, использование дистанционных образовательных технологий вводится во всех школах, расположенных на территории городов: Ставрополь, Георгиевск, Благодарный, Буденновск, Михайловск, Невинномысск, Новоалександровск и Пятигорск.

Ограничительная мера вводится на следующие периоды: для учащихся 1-4 классов – с 21 по 30 декабря 2020 года; для учащихся 5-11 классов – с 14 по 30 декабря 2020 года.

Постановление главы края опубликовано и вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом.

Число умерших в регионе достигло 621. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Эти цифры вновь говорят о том, как важно сегодня следовать мерам профилактики. Лучшей защитой от вируса все еще остаётся ответственное отношение к здоровью. Берегите себя и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболело 238 человек. Число зараженных достигло 30500.