На Ставрополье учеников пострадавшей от стихии школы перевели на «удаленку»

На Ставрополье 11 декабря обрушилась стихия. Сильный ветер повредил крышу школы в станице Рождественской Изобильненского горокруга. К счастью, в школе никто не пострадал.

Учеников срочно эвакуировали. Губернатор Ставрополья сообщил, что на время ремонта дети будут учиться дистанционно.

- Ситуацию взял на личный контроль. Стихия еще не улеглась. Всем отраслевым министерствам, главам муниципальных образований, коммунальным службам – вместе с МЧС внимательно следить за изменениями погоды. При необходимости, реагировать и ликвидировать последствия, - добавил Владимир Владимиров.

Прокуратура уже начала проверку по факту обрушения крыши в общеобразовательном учреждении в станице Рождественской.

Сейчас администрации округа предстоит найти средства на капитальный ремонт школы. Помочь обещали из краевого бюджета.

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