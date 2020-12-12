Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Ставрополье учеников пострадавшей от стихии школы перевели на «удаленку»

Ситуацию прокомментировал губернатор региона
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

На Ставрополье 11 декабря обрушилась стихия. Сильный ветер повредил крышу школы в станице Рождественской Изобильненского горокруга. К счастью, в школе никто не пострадал.

Учеников срочно эвакуировали. Губернатор Ставрополья сообщил, что на время ремонта дети будут учиться дистанционно.

- Ситуацию взял на личный контроль. Стихия еще не улеглась. Всем отраслевым министерствам, главам муниципальных образований, коммунальным службам – вместе с МЧС внимательно следить за изменениями погоды. При необходимости, реагировать и ликвидировать последствия, - добавил Владимир Владимиров.

Прокуратура уже начала проверку по факту обрушения крыши в общеобразовательном учреждении в станице Рождественской.

Сейчас администрации округа предстоит найти средства на капитальный ремонт школы. Помочь обещали из краевого бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье школы с 21 декабря переводят на дистанционное обучение

Ограничительная мера необходима для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (подробнее)

ЧП