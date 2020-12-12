На Ставрополье в реанимации после ДТП скончалась годовалая девочка

Фото: пресс-служба УГИБДД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 11 декабря, около 18:30, на автодороге «Ипатово - Советское Руно» в Ипатовском городском округе.

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП в реанимацию доставили троих участников - 29- летнего водителя и двух пассажиров, в том числе годовалую малышку.

Все они- жители Михайловска. Позже стало известно, что ребенок скончался в больнице. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 11 декабря вблизи Ставрополя в ДТП погиб таксист. Известно, что в салоне он находился без пассажиров. Сейчас уточняются личность погибшего и обстоятельства происшествия.