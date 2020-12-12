Между Кавминводами и Ставрополем запустят скоростные поезда

Между Ставрополем и Кисловодском будут курсировать скоростные поезда. Строительство ветки начнут в 2026 году, ее протяженность пока не определили.

В проект планируют вложить, кроме бюджетных, средства частных инвесторов, - пишет «Победа26».

Напомним, ранее глава нашего региона встретился с новым начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

Были обсуждены вопросы развития пригородного железнодорожного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

В частности, речь шла о скоростных электропоездах «Ласточка», которые ежедневно курсируют по маршруту Минеральные Воды – Кисловодск.