В Хасавюрте задержали подростков, строивших драку на улице

Инцидент произошел в дагестанском городе Хасавюрт. Там, на улице группа подростков устроила драку. Конфликт попал на видео.

Всех участников происшествия доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Вместе с подростками на допрос вызвали и их родителей.

Парни объяснили правоохранителю, что возвращались после занятий из-за колледжа, встретили парней, обменялись взглядами и что-то пошло не так:

- Друг с другом зацепились, он меня обозвал как-то. Никто никого не топтал. После чего мы дали друг другу по рукам и разошлись, - вспоминает подросток, участвующий в драке.

- Началась суета, начали драться. Один меня толкнул, я упал, я встал, мы дали по рукам и разошлись, - дополнил другой участник конфликта.

Против родителей зачинщиков драки правоохранители составили административные протоколы по статье: «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.

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