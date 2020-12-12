На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в регионе достигло 30500. За последние сутки диагноз подтвердился у 238 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Пока — 200 доз. Они предназначены для медработников, которые ежедневно работают в «красной зоне».

По словам губернатора региона, вакцина уже поступила в прививочные пункты Ставрополя. Завтра, 13 декабря партия поступит в Пятигорск и Невинномысск.

Всего — 7 пунктов. Следующую партию — уже в 1400 доз — край ожидает не позже понедельника, 14 декабря.

По словам Владимира Владимирова, в первом этапе вакцинации смогут поучаствовать медики, учителя, социальные работники, работники МФЦ, волонтеры. Те, кто постоянно работает с людьми и входит в группы риска заражения.

— Постепенно вакцина придет во все прививочные пункты, которые будут создаваться в каждом районе Ставрополья. Для этого уже определено 41 лечебное учреждение — городские и районные поликлиники, — подчеркнул глава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всего планируется привить около 1,5 млн жителей Ставрополья. Напоминаем, что вакцинация — добровольная и бесплатная.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в регионе достигло 30500. За последние сутки диагноз подтвердился у 238 человек.

Выздоровели за весь период пандемии – 27113. А за последние сутки победить болезнь смогли – 239 человек. Жертвами коронавируса стали 621 житель Ставрополья. А за последний день от инфекции скончались шесть человек.

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