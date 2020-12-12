На Ставрополье с рабочей поездкой прибыл министр спорта РФ Олег Матыцин

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

С рабочей поездкой на Ставрополье прибыл Министр спорта РФ Олег Матыцин. В ходе визита вместе с губернатором региона он посетит ряд территорий нашего края.

Руководителю Минспорта РФ представят потенциал и перспективные планы развития спортивной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Планируется, что Олег Матыцин и Владимир Владимиров поучаствуют в церемонии открытия финала чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Пока — 200 доз. Они предназначены для медработников, которые ежедневно работают в «красной зоне».

По словам губернатора региона, вакцина уже поступила в прививочные пункты Ставрополя. Завтра, 13 декабря партия поступит в Пятигорск и Невинномысск.