В Ставрополе рассказали, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Всего в крае будет функционировать 41 пункт вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа на базе лечебно-профилактических учреждений Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Прибывшие 200 доз распределены в медучреждения Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска.

Ими начали прививать медиков, работающих в красной зоне, ПЦР-лабораториях, кабинетах неотложной помощи, на скорой помощи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скоро поступит еще 1400 доз для иммунизации медицинских, педагогических, социальных работников. Вакцинация для всех категорий граждан и сейчас, и в будущем добровольная и бесплатная.

Всего в крае будет функционировать 41 пункт вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа на базе лечебно-профилактических учреждений.

В каждом из них имеется или специально закуплено медицинское морозильное оборудование, способное держать температуру ниже минус 18 градусов.

На всем этапе поставки от производителя и передачи вакцины в медучреждения сохраняется температурный режим минус 18 градусов. Для этой цели больницы имеют специальные контейнеры и хладокомпоненты.

Вакцина двухкомпонентная, предназначена для лиц от 18 до 60 лет. Ревакцинация проводится спустя 21 день после первой прививки.

Вакцина полностью безопасна, однако в сейчас противопоказана кормящим и беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями в стадии обострения. Переболевшие коронавирусом могут пройти иммунизацию не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления.