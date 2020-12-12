Врио главы Дагестана Меликов проведет ряд совещаний по видеосвязи из московской больницы

Ожидается скорое возвращение врио главы Дагестана Сергея Меликова к обычному режиму работы после перенесенного коронавируса.

Сейчас он продолжает лечение в Центральной клинической больнице в Москве, куда его перевели по решению врачей.

Как сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики, болезни не позволили прогрессировать своевременно оказанная помощь дагестанских медиков и дальнейшая госпитализация в Москву.

Несмотря на госпитализацию, Меликов находится в постоянной связи с республикой, держит на контроле ситуацию в регионе. На следующей неделе в планах у руководителя республики в режиме видеоконференции очередное заседание республиканского оперштаба.

Кроме того, запланировано совещание о ходе работы комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности региона.

На контроле у врио главы республики находятся вопросы водоснабжения и качества питьевой воды в Каспийске, где из-за попадания паводковых и сточных вод в канал им. Октябрьской революции сложилась аварийная ситуация.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Политик ушел в самоизоляцию, но чувствует себя хорошо. Речи о серьезных симптомах и госпитализации нет.

– После сдачи очередного теста у Сергея Алимовича подтвердилась коронавирусная инфекция. Сейчас он находится на самоизоляции, соблюдая все предписания врачей. Из рабочего процесса Меликов выпадать не собирается, все совещания будут проводится в онлайн-режиме, – сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Instagram.