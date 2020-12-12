В Северной Осетии прокуратура добивается восстановления жилищных прав более 850 обманутых дольщиков

В Северной Осетии в начале 2020 года было 9 домов, строительство которых осуществлялась с привлечением средств более 850 людей, и сроки ввода в эксплуатацию которых неоднократно переносились.

Одним словом, многие годы обязательства перед дольщиками не исполнялись.

Эти обстоятельства послужили основанием для обеспечения надзорного сопровождения хода строительных работ. Вопросы дольщиков обсуждались на совещаниях с правительством республики, проводились личные приемы граждан, в том числе с выездом на объекты.

Сейчас по четырем домам конкурсные управляющие осуществляеют сбор необходимой документации для представления в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Уже принято решение и выплачивается компенсация по дому на ул. Московская (МКР 31-32). На сегодняшний день выплата практически полностью осуществлена.

По дому на ул. Тогоева, 22 рассмотрение вопроса запланировано Фондом на январь 2021 года.

Удалось ввести в эксплуатацию два дома- на улице Ген. Плиева и А. Щегрена. Сегодня сдан еще один объект на ул. Весенняя/Хадарцева.

По инициативе прокуратуры республики застройщики, введенных в эксплуатацию многоэтажек, освобождены от платы за техническое присоединение к городским инженерным сетям.

Прокуратура намерена добиться восстановления прав всех пострадавших от недобросовестных застройщиков.