Министр спорта России Матыцин ознакомился со спортивной инфраструктурой КМВ

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Министр спорта РФ Олег Матыцин совершил рабочую поездку на Ставрополье. Вместе с губернатором края он посетил ряд объектов спортивной, социальной инфраструктуры Кавминвод. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Одним из первых министр посетил Железноводск. Там ему представили концепцию создания филиала «Кисловодского государственного училища олимпийского резерва».

Также Олег Матыцин ознакомился с инициативой о создании на Кавминводах уникального велотерренкура, протяженностью около 75 километров. Сейчас проект находится в стадии общественного обсуждения и проведения экспертиз.

Часть программы поездки была посвящена наследию Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, в рамках подготовки к этому крупному спортивному событию в крае были построены пять тренировочных футбольных полей. Олег Матыцин и Владимир Владимиров осмотрели одно из них, расположенное в Железноводске.

Как подчеркнул губернатор Ставрополья, все пять площадок после завершения чемпионата стали частью спортивной инфраструктуры края.

Сегодня на их базе действуют детско-юношеские спортивные школы с футбольным уклоном, проводятся занятия в секциях.

На объекте в Железноводске такие занятия ведутся и в зимнее время. Министр спорта и губернатор посетили секции по шахматам и спортивной стрельбе. В целом на базе этого объекта занимаются около 600 человек.

В Кисловодске Олег Матыцин и Владимир Владимиров осмотрели новый объект, который скоро начнет действовать на базе Южного федерального центра спортивной подготовки. Это крытый легкоатлетический манеж.

Объект соответствует высоким международным стандартам. Готовность составляет 99%. Ожидается, что спортсмены начнут тренироваться здесь уже в начале следующего года.

- Мы конструктивно взаимодействуем с руководством края. Очень перспективные планы по развитию спортивной инфраструктуры на Ставрополье. Есть основания полагать, что проекты, с которыми мы ознакомились будут реализованы. Самое главное, чтобы эта инфраструктура работала для людей, которые здесь живут или приезжают отдыхать. Туризм и спорт должны быть интегрированы и создавать привлекательные условия для активного отдыха, - прокомментировал итоги дня Олег Матыцин