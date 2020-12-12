В Ставрополе прошел турнир по мини-футболу

В Ставрополе 12 декабря прошел второй ежегодный турнир по мини-футболу среди команд болельщиков и патриотических обществ. В этом году мероприятие прошло при пустых трибунах – таковы реалии ковидного периода.

В турнире поучаствовали шесть команд, причем, часть из них приехали в Ставрополь из Краснодара, Геленджика и Москвы.

Первое место занял любительский футбольный клуб «Родина» (г. Москва), который лишь в серии пенальти смог переиграть прошлогодних победителей - Ставропольский клуб болельщиков «Зенит».

Третье призовое место занял коллектив «Фронт Ермолова Ставрополь», который в упорной борьбе переиграл команду Ставропольского отделения общественной организации «Царьград» (до недавнего времени – «Двуглавый орел»).

На пятом и шестом местах – Клуб болельщиков ЦСКА (г. Ставрополь) и «Берсерк» (г. Краснодар).

Тем временем в Кисловодске открылся фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - «ИГРЫ ГТО». В торжественной церемонии открытия представительного спортивного форума приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор края.

Ставропольский край впервые стал площадкой для фестиваля ГТО федерального уровня, собравшего более 200 участников из 32 регионов.