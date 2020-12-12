На Ставрополье проходит всероссийский фестиваль ГТО

В Кисловодске открылся фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - «ИГРЫ ГТО». В торжественной церемонии открытия представительного спортивного форума приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор края.

Ставропольский край впервые стал площадкой для фестиваля ГТО федерального уровня, собравшего более 200 участников из 32 регионов.

- Очень горжусь вами, уважаемые представители молодого поколения нашей великой страны. В ваших руках наше будущее. И от того, насколько вы будете образованными и здоровыми, зависит развитие России, ее будущее. Мы делаем всё возможное, чтобы конкурсы ГТО были площадками не только для испытания спортивных качеств, но и для общения, объединения. Будем гордиться тем, что мы единая команда сильная своими победами! - обратился к участникам фестиваля министр.

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что проведение фестиваля ГТО является новым этапом в развитии физкультуры и массового спорта в регионе.

Отметим, что движение ГТО активно развивается на Ставрополье. Для этого в крае созданы 37 центров тестирования ГТО. Открываются новые площадки для сдачи нормативов. С 2015 года в выполнении нормативов комплекса ГТО поучаствовали более 74 тысяч ставропольцев. Количество мероприятий в рамках движения ГТО также растет.