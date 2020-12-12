В Ставрополе при загадочных обстоятельствах пропал подросток

Если кому-то известно о местонахождении Руслана, просьба сообщить в отдел полиции по адресу: Ставрополь, улица Лермонтова, 191В, телефон 8(8652) 30−48−09, 02 или 10 с мобильного

В Ставрополе полиция разыскивает без вести пропавшего Руслана Добросенского, 2004 года рождения. Так, 10 декабря юноша в районе автовокзала в Ленинском районе краевого центра ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения. Руслан был одет в темно-синюю куртку, черную кофту, темно-серые джинсы, черные ботинки.

Сообщается, что на поиски подростка ориентирован весь личный состав полиции Ставрополя. Если кому-то известно о местонахождении Руслана, просьба сообщить в отдел полиции по адресу: Ставрополь, улица Лермонтова, 191В, телефон 8(8652) 30−48−09, 02 или 10 с мобильного.

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