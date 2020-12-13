Вакцинация от коронавируса началась в Ставропольском крае

В Ставропольском крае привили от коронавируса первых жителей. Всего поступили 1400 комплектов вакцин «Гам-КОВИД-Вак», оно же «Спутник V». Один прививочный пункт разместили в Городской поликлинике Ставрополя №1. А еще в Невинномысске и Пятигорске.

Перед прививкой обязательно проходят осмотр у врача и подробный опрос о самочувствии и состоянии здоровья. Пациент заполняет анкету и получает памятку, а на сайте государственных услуг начинает вести дневник самонаблюдения, рассказывает главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко. И по словам специалистов, сразу никого не отпускают. Полчаса за пациентом еще наблюдают. Вакцинация, напомним, добровольная. Сейчас прививают пожилых, медиков, учителей и соцработников. Записаться можно через портал Госуслуг.