В Дагестан поступила партия вакцин от коронавируса

В Дагестан для вакцинации населения от коронавируса поступили 1700 доз. Партию распределят по городам и районам, как рассказали в Минздраве республики. Прививать будут жителей от 18 до 60 лет в поликлиниках или Республиканском центре инфекционных болезней.

- Перед применением вакцины врач должен провести полное обследование пациента, в том числе на наличие иммуноглобинов М и G. Противопоказаниями для прививки являются беременность и период грудного вскармливания, - отметили в министерстве.

Нельзя делать прививку и людям с высокой температурой и признаками ОРВИ.

- За три дня до процедуры и три дня после необходимо отказаться от алкоголя, - подчеркнули в Минздраве РД.