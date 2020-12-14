На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек

За последний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 234 человек. Всего за время пандемии заразились 30970 жителей края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса людей. Так, за последние сутки скончались еще 5 человек. Число умерших в регионе достигло 631.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 234 человек. Всего за время пандемии заразились 30970 жителей края.

Победить болезнь смогли - 27392. А за последние сутки выздоровели 105 человек.

Количество проводимых тестирований на COVID-19 по-прежнему на высоких значениях. Всего их сделано почти 990 тысяч.

- Будьте внимательны и не пренебрегайте мерами профилактики. Всем желаю здоровья, - обратился Владимир Владимиров к землякам.