В Ставрополе совершили более двух тысяч преступлений с использованием современных технологий

В 2020 году в Ставрополе совершили более 2 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Мошенники быстро реагируют на любые изменения, происходящие в стране и в мире. Они пользуются неосведомленностью людей, паническими настроениями.

В почти половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков.

Например, преступник звонит или отправляет СМС о том, что банковская карта заблокирована или произошел сбой в системе, либо принята заявка на списание денег.

Представляясь сотрудником банка, он предлагает сообщить секретный код, пароль, набрать определенную комбинацию цифр на телефоне якобы для разблокировки.

Первое, что нужно сделать в таком случае – позвонить на горячую линию банка и сообщить о случившемся и, конечно, не следовать инструкциям авторов смс и звонков. Также лжесотрудники предлагают «защитить» ваши деньги от посягательств. А именно: перевести их на специальный (или «резервный», «защищенный») счет. На самом деле, это – карта мошенника. Запомните: сотрудники банков никогда не предлагают клиентам перевести деньги куда бы то ни было!

Также около 300 человек попались на уловки мошенников в самых популярных социальных медиа. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Напомним, ранее жительница Ставрополья перевела мошенникам около 2 миллионов рублей.

Правоохранители пытаются установить личность и местонахождение злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»