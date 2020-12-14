В Ставрополе вручат более 6500 подарков детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Более 6500 подарков получат дети из краевого центра, оказавшиеся в непростых жизненных ситуациях.

Чтобы избежать скопления людей, выдавать подарки для детей будут в помещениях Советов микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

А детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся в социально сложном положении, новогодние гостинцы вручат сотрудники отделов по охране прав детства администраций районов Ставрополя.

По всем интересующим вопросам можно проконсультироваться по телефонам: 56-54-80 (многоканальный), 56-19-97, 56-40-87.

Напомним, губернатор Ставрополья подписал постановление о введении режима дистанционного обучения в школах 8 городов края. Эта ограничительная мера необходима для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, использование дистанционных образовательных технологий вводится во всех школах, расположенных на территории городов: Ставрополь, Георгиевск, Благодарный, Буденновск, Михайловск, Невинномысск, Новоалександровск и Пятигорск.