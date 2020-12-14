На Ставрополье нашли злоумышленника, жестоко убившего пенсионера

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов в селе Китаевском Новоселицкого района тела проживавшего там 62-летнего мужчины с множественными травмами головы и тела.

Злоумышленником оказался 44-летний житель села Китаевского Новоселицкого района.

Во время допроса жителей села, проживающих по соседству с домом, где произошло убийство, они рассказали, что накануне к потерпевшему приходил односельчанин.

После этого следователь провел осмотр территории дома гостя убитого мужчины, во время которого на крыше гаража он обнаружил бейсбольную биту.

Следователь назначил по ней молекулярно-генетическую экспертизу, которой установлено, что на ней имеются следы крови потерпевшего и пот подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России по региону.

По данным ведомства, 12 ноября в гости к потерпевшему пришел его знакомый. Между ними во время распития спиртного произошла ссора из-за малозначительного повода.

Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил битой по голове и телу потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас подозреваемый находится под стражей.