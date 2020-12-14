На Ставрополье водитель легковушки сбил насмерть мужчину

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Шпаковском районе под колесами автомобиля погиб пешеход-нарушитель. Инцидент произошел 12 декабря, около 17:00, на автодороге «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск» Шпаковского района.

Там водитель автомобиля БМВ-740, двигаясь со стороны Ставрополя в сторону Изобильного, сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас устанавливается его личность. На вид мужчине 35-40 лет. За рулем легковушки был 45-летний житель Изобильненского городского округа.

За последние два года он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

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