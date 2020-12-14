В Пятигорске в столкновении двух иномарок погиб мужчина

Инцидент произошел 13 декабря, около 12:45, на регулируемом перекрестке проспекта Калинина и улицы Кучуры Пятигорска.

Там столкнулись автомобиль Киа Соул, совершавшего левый поворот с проспекта Калинина на улицу Кучуры, и автомобиль Фольксваген Поло, который двигался по проспекту Калинина прямо.

От полученных травм в больнице скончался водитель Киа – 53-летний местный житель. Травмы получили 23-летний водитель Поло и 47-летняя пассажирка Киа.

Сейчас изучаются записи камер наблюдения, выясняется степень ответственности участников.

У водителей произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Шпаковском районе под колесами автомобиля погиб пешеход-нарушитель. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас устанавливается его личность. На вид мужчине 35-40 лет. За рулем легковушки был 45-летний житель Изобильненского городского округа.