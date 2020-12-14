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На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 30970

За сутки в регионе скончались пять человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Новые случаи заражения берутся на медицинский контроль. По словам губернатора, заболевшим оказывается помощь

Новые случаи заражения берутся на медицинский контроль. По словам губернатора, заболевшим оказывается помощь

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 234 человека. Число зараженных в крае достигло 30970. К сожалению, за сутки от инфекции скончались еще пять пациентов.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае жертвами болезни стали 631 житель.

Новые случаи заражения берутся на медицинский контроль. По словам губернатора, заболевшим оказывается помощь.

- Однако ситуация все еще непростая, вирус не отступает, прокомментировал Владимир Владимиров.

Напомним, что в крае уже началась вакцинация. Но важно по-прежнему соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности.

- Будьте внимательны и не пренебрегайте мерами профилактики. Всем желаю здоровья, - обратился глава региона к землякам.

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