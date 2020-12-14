В Ставрополе наказан водитель, заехавший на тротуар, чтобы снять видео для Инстаграм

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Всю прошедшую неделю в Инстаграм ставропольцы обсуждали выходку некоего водителя, который заехал на тротуар улицы Ленина краевого центра на тонированном автомобиле, чтобы снять видео.

Желая избежать ответсвенности, водитель регистрационные знаки не зафиксировал. Видеозапись получила тысячи гневных комментариев ставропольцев, которые осуждали поступок и желание таким негативным способом прославиться.

Также автор привлек внимание автоинспекторов.

Любителем соцсетей и вирусных видео оказался 19-летний житель села Надежда, который водительское удостоверение получил всего год назад.

Для проведения беседы и составления административного материала молодой человек приехал на том самом автомобиле, однако, уже без тонировки.

Парня не смущал тот факт, что он оторвал от работы сотрудников розыска батальона ДПС, в погоне за «антиславой» горе-водитель не учел, что стоянка на тротуаре – это нарушение правил движения, которое приводит к проблемам передвижения пешеходов, в особенности мам с колясками.

В свое оправдание молодой человек сообщил, что ПДД нарушил ради красивого фото, но больше такого поступка он не совершит.

Против нарушителя автоинспекторы составили административный материал. Теперь ему предстоит заплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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