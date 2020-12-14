На Ставрополье от COVID-19 выздоровели более 27 тысяч жителей

Из 381 реанимационной койки, оснащенной аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны 19% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лаборатории Ставрополья за сутки провели 5396 тестов методом ПЦР на выявление новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выполнено 988293 исследования. В среднем за последнюю неделю делается 5897 теста в день.

Охват тестированием на сегодня составляет 211 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Лечение в стационаре получают 1943 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19.

В тяжелом состоянии 310, из них 44 поддерживаются аппаратами ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести – 1104. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Под медицинским наблюдением находятся 11700 человек.

Прошли карантинные мероприятия 97808 ставропольчан. В медицинских учреждениях для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями задействовано 3900 инфекционных коек. Они свободны на 22%.

Из 381 реанимационной койки, оснащенной аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны 19%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 234 человека. Число зараженных в крае достигло 30970. К сожалению, за сутки от инфекции скончались еще пять пациентов.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае жертвами болезни стали 631 житель.