На Ставрополье с 1 января вновь начнут начислять пени на задолженность по коммуналке

Сейчас ставропольцы имеют возможность отсрочить платежи за коммунальные услуги Фото: Архив КП

На Ставрополье с 2021 года начнут начислять пени за неоплату коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба краевого МинЖКХ. Сейчас ставропольцы имеют возможность отсрочить платежи за коммунальные услуги.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, пени пока не начисляются. Напомним, что эта мера действует с 6 апреля. С этого времени запрещено отключать коммунальные услуги за просрочку платежа.

В пресс-службе МинЖКХ отметили, что такое послабление ввели из-за ситуации с коронавирусом. Оно не распространяется на задолженность по оплате ЖКУ за предыдущие периоды. Ставропольцев попросили погасить все долги, чтобы потом не платить пени.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае в 2020 году заменят 662 лифта, отслуживших больше 30 лет.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, после инвентаризации лифтового хозяйства в многоэтажках Ставрополья уже составили список тех домов, где подъемники заменят в первую очередь.