На Ставрополье прекращены поиски пропавшего подростка

В Ставрополе полиция разыскивала без вести пропавшего Руслана Добросенского, 2004 года рождения.

Так, 10 декабря юноша в районе автовокзала в Ленинском районе краевого центра ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Правоохранители вместе с волонтерами установили местонахождение 16-летнего молодого человека.

Для этого сотрудники отдела по делам несовершеннолетних полиции № 1 Ставрополя нашли всех знакомых парня, с которыми он мог общаться.

Выяснилось, что пропавший ставрополец поехал в Невинномысск к своим друзьям. С подростком провели профилактическую беседу, после чего его передали законным представителям.