Жителю Ставрополья грозит миллионный долг за неоплаченные штрафы

Скоро жителя Георгиевска вызовут в Мировой суд, по результатам которого примут процессуальное решение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье в рамках операции «Должник» правоохранители силами посетили на дому водителей, которые имеют задолженности по 10 и более штрафам.

Так, в список георгиевских автоинспекторов попал 35-летний местный житель, на котором числится 831 неоплаченный штраф за нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу на сумму около 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водитель удивился, когда узнал о своем миллионом долге. Мужчина рассказал, что автомобиль передал в пользование некоему ставропольцу еще 4 года назад, и о местонахождении старенькой «шестерки» он ничего не знает.

Против водителя сотрудники ГИБДД составили 262 материала по ч.1 ст.20.25 КРФобАП, остальными материалами занимаются судебные приставы-исполнители.

Скоро жителя Георгиевска вызовут в Мировой суд, по результатам которого примут процессуальное решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе наказан водитель, заехавший на тротуар, чтобы снять видео для Инстаграм.

Против нарушителя автоинспекторы составили административный материал.