На Ставрополье поступило еще 1400 доз вакцины от коронавируса

В планах вакцинировать порядка 60% населения региона. В больницах созданы все условия, чтобы прививочная компания прошла успешно и массово Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольский край поступило еще 1400 доз вакцины от COVID-19. Это прививки для медиков, работающих в «красной зоне», в скорой помощи, а также для сотрудников ПЦР-лабораторий и врачей широкого профиля.

В планах вакцинировать порядка 60% населения региона. В больницах созданы все условия, чтобы прививочная компания прошла успешно и массово.

Тем более, что схема отработана на иммунизации против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что перед прививкой обязательно проходят осмотр у врача и подробный опрос о самочувствии и состоянии здоровья.

Пациент заполняет анкету и получает памятку, а на сайте государственных услуг начинает вести дневник самонаблюдения, рассказывает главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко.

И по словам специалистов, сразу никого не отпускают. Полчаса за пациентом еще наблюдают. Вакцинация, напомним, добровольная. Сейчас прививают пожилых, медиков, учителей и соцработников. Записаться можно через портал Госуслуг.