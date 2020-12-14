В Ставрополе при загадочных обстоятельствах пропал молодой мужчина

Если вам известна информация о местонахождении Арбузова, позвоните по телефонам: 8(8652) 30-50-70, 560217, 02 или 112 с мобильного.

В Ставрополе при загадочных обстоятельствах пропал 29-летний мужчина. 10 декабря Александр Арбузов вышел из своего дома в Промышленном районе города. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Парня ищут полицейские и волонтеры «Лиза Алерт». У Александра Арбузова среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза.

Его рост — 184 см. Известно, что парен был одет в темно-синее пальто, черную кофту, серые брюки, коричневые ботинки, серо-синий шарф.

Если вам известна информация о местонахождении Арбузова, позвоните по телефонам: 8(8652) 30-50-70, 560217, 02 или 112 с мобильного.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе полиция разыскивала без вести пропавшего Руслана Добросенского, 2004 года рождения.

Так, 10 декабря юноша в районе автовокзала в Ленинском районе краевого центра ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Правоохранители вместе с волонтерами установили местонахождение 16-летнего молодого человека.