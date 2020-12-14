В Пятигорске из-за обледенения деревьев закрыли дорогу на гору Машук

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске из-за обледенения деревьев и угрозы их падения временно закрыты дороги и терренкуры на Машуке. Запрещено движение транспорта и пешеходов.

Администрация Пятигорска убедительно просит жителей и гостей курорта не рисковать жизнью и здоровьем и воздержаться от прогулок от Места дуэли Лермонтова до санатория Кирова, а также от Ворот Солнца к вершине Машука.

Городские службы расчищают дороги и тротуары от наледи и упавших ветвей. На въездах устанавливаются информационные стенды об ограничении движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске закроют для движения транспорта железнодорожный переезд в переулке Пикетный. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Это связано с проведением работ по восстановлению дорожного покрытия ОАО «РЖД». В пресс-службе администрации уточнили, что проезд будет перекрыт с 08:00 17 декабря до 17:00 20 декабря.