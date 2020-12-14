В Ставрополе в руках у горожанина взорвался неизвестный предмет

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря в Ставрополе. Там 54-летний пострадавший у себя дома перебирал вещи и нашел предмет круглой формы. Из неопознанного «шарика» торчали два провода.

Ставрополец решил подсоединить к проводам батарейку, чтобы посмотреть, как работает этот предмет и для чего он. Неизвестный предмет взорвался в руках у мужчины. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья.

Предположительно, мужчина получил ожоги второй степени. Осколки повредили лицо, руки, ноги и тело горожанина.

Супруга пострадавшего незамедлительно позвонила в «112». Спасатели оказали мужчине доврачебную помощь, обработали раны.

Затем пассовцы передали мужчину медработникам. Сейчас пострадавший находится в городской больнице №4.