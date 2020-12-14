В Ставрополь экстренно на санавиации привезли беременную пациентку

В Ставрополь на санитарном авиаборте экстренно привезли беременную женщину. Из-за патологии есть угроза преждевременных родов, сказано в сообщении Минздрава Ставропольского края.

Проблемы с течением беременности обнаружили в Новоселицкой районной больнице, куда пациентку доставили на "Скорой" из села Чернолесское.

- У женщины диагностировано истинное вращение плаценты (placenta accreta). Тяжесть состояния беременной, обусловленной типом предлежания плаценты, угроза ранних преждевременных родов и патология плода стали причиной, по которой медики приняли решение экстренно доставить женщину в стационар III уровня, - передает краевой Минздрав.

За 35 минут женщину перевезли в краевой центр - наземным транспортом на путь ушло бы больше двух часов. Роженица уже получает квалифицированную медицинскую помощь.