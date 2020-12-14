Против начальника тюрьмы в КБР возбудили уголовное дело из-за взятки от зэка

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против начальника ИК-3. Его подозревают во взяточничестве, сказано в сообщении республиканского управления СКР.

В феврале 2020 года руководитель колонии пригнал в авторемонтный цех тюрьмы свою машину. Заключенный предложил купить для него запчасти, чтобы он мог пронести в них запрещенные предметы. Должностное лицо согласилось и взяло под патронаж зэка. С марта по июль заключенный передал начальнику тюрьмы детали на 20,5 тысячи рублей и в качестве взятки перевел еще 28 тысяч через онлайн-сервис.

Во время досмотра сотрудники ИК-3 обнаружили в бампере от машины 18 мобильных телефонов. Начальник тюрьмы не наказал виновного и уничтожил все документы, в которых говорилось о результатах досмотра.

Уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" возбудили по материалам УФСБ России по КБР.