Семьям в Карачаево-Черкесии помогут продуктами

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с председателем Народного Собрания КЧР, членом Генерального совета партии «Единая Россия» - руководителем регионального отделения партии Александром Ивановым.

На встрече было принято решение о том, что до конца года порядка 1000 семей из всех городов и районов республики, находящихся в сложной жизненной ситуации, будет оказана помощь в виде продуктовых наборов первой необходимости.

К масштабной акции регионального отделения партии «Единая Россия» будут привлечены волонтерское движение партии и члены первичных отделений партии на местах.