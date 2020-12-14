Губернатор Ставрополья потребовал, чтобы переход «на патент» проработали с каждым предпринимателем

С 1 января завершается действие единого налога на вмененный доход, ему на смену приходит патентная система Фото: Архив КП

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с министром экономического развития края Сергеем Крыниным. Одна из первых тем встречи связана с изменениями в налогообложении представителей малого и среднего бизнеса.

С 1 января завершается действие единого налога на вмененный доход, ему на смену приходит патентная система. Губернатор потребовал уделять приоритетное внимание этой ситуации и оперативно реагировать на вопросы, которые неизбежно будут возникать у предпринимателей.

- Бизнесу сейчас и так непросто. Поэтому любые наши решения, связанные с увеличением налоговой нагрузки - недопустимы. Индивидуально работайте с каждым, кто к вам обращается по этому поводу, принимайте меры, чтобы защитить интересы предпринимателей. Докладывайте мне лично по этой ситуации, - потребовал глава региона.

По словам Крынина, законодательством предусмотрены возможности регулирования финансовой нагрузки на бизнес при переходе «на патент». Министерством экономического развития вместе с Минфином края и ФНС организованы соответствующие бесплатные консультации для предпринимателей.

Министр отчитался о реализации мер поддержки пострадавшим от коронавируса предпринимателям. В их число попали более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 98% из них воспользовались различными формами помощи.

Только прямая финансовая поддержка составила 2 миллиардов рублей. Оказывалась также помощь в виде налоговых преференций.

Выделены средства на предоставление госгарантий для организаций санаторно-курортного комплекса и ЖКХ. В общей сложности финансирование мер поддержки в крае составило около 8 миллиардов рублей.

Темой встречи также стала и реализация курируемых министерством национальных проектов. В частности, участниками нацпроекта по повышению производительности труда стали уже около 40 компаний в крае.

Несмотря на пандемию, на Ставрополье сохраняется динамика притока инвестиций. Запланированный на этот год показатель прироста в 10% рост будет выполнен, - отметил Сергей Крынин.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 2021 года в России отменяется Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), по которому сегодня на Ставрополье работают около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и 10 тысячи организаций.

Это значит, что всем предпринимателям, которые работают по ЕНВД, предстоит до конца года сделать выбор - какой из систем налогообложения отдать предпочтение.