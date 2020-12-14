Ставрополец дважды пытался дать взятку полицейским и дважды прокололся

Взяточник дважды пытался подкупить полицейских и дважды прокололся Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Неудачливый ставрополец дважды пытался дать взятку полицейским и дважды потерпел крах. В результате мужчину ждет суд по статье «мелкое взяточничество» и «дача взятки должностному лицу».

Инцидент произошел на трассе «Элиста – Ставрополь» летом 2020 года. Водитель автомобиля выехал на «встречку» и был пойман с поличными. В ситуацию вмешался его пассажир, который решил спасти друга. И попытался всучить полицейскому мелкую взятку в 3 тысячи рублей.

Сотрудник ДПС оскорбился и отказался. Началась проверка и ко взяточнику пришел оперуполномоченный отдела экономической безопасности. Не наученный горьким опытом «герой» тут же предложил ему деньги. На этот раз чуть больше – 15 тысяч.

Но на сговорчивых полицейских взяточнику явно не везло. Оперативник хоть и согласился взять деньги на следующий день, однако действовал уже в рамках следственного эксперимента. Разбрасывавшегося деньгами гражданина «повязали» на месте.

– Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона. Материалы переданы в суд, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.