Пятеро пациентов скончались от COVID-19 за сутки на Ставрополье

По словам губернатора края, врачи оказывают помощь заболевшим. Но порой побороть инфекцию бывает очень непросто Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки скончались пятеро пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в крае жертвами болезни стали 636 человек. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 239 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 31209.

На Ставрополье за прошедшие сутки еще 211 выздоровевших были выписаны из-под меднаблюдения. А за все время пандемии с болезнью смогли справиться 27,6 тысячи человек.

Ни на день не останавливается тестирование для выявления новых случаев заражения COVID-19. К сегодняшнему утру количество проведенных исследования превысило 990 тысяч.

По словам губернатора края, врачи оказывают помощь заболевшим. Но порой побороть инфекцию бывает очень непросто.

-Вакцинация против COVID-19 в крае только начинается. Для того, чтобы увидеть результат еще потребуется время. Это значит, что не стоит снижать бдительность в вопросах защиты своего здоровья. Соблюдайте меры эпидемиологической профилактики. Берегите себя и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.