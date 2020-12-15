Полсотни медалей завоевали воспитанники ставропольских спортивных школ

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

Юные спортсмены Ставрополя каждый год добиваются высоких результатов на соревнованиях самых разных уровней.

В этом году, несмотря на обстановку, они принесли городу 50 наград. Среди них 19 золотых медалей, столько же серебряных и 12 бронзовых. В ряду спортсменов - начинающие единоборцы, рукопашники, тхэквондисты, каратисты, прыгуны в воду, спортивные туристы и ориентировщики, радиоспортсмены.

К слову, пандемия не помешала остальным ставропольцам вести активный образ жизни. Кроме выездных соревнований, в краевом центре удалось провести 196 физкультурных и спортивных мероприятий. Всего в них поучаствовало 55 840 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ставрополя зубами протянул двухтонный внедорожник на 1200 метров. Реализовать задуманное молодой человек решил на парковке у торгового центра в селе Верхнерусском.